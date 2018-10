카쇼기 암살 의혹 사건으로 사우디 왕족 내 갈등이 터질 수 있다

MBS로선 신뢰가 더 떨어지면 심각한 위험에 처하게 될 수 있다. 사우디 왕가가 대의를 위해 자신들의 내부 구성원에게 등을 돌린 선례가 있다. 1964년에 당시 왕세자였던 파이살은 강력한 친척들의 지원을 받아 자신의 형제 사우드 국왕(2대 국왕)의 왕좌를 빼앗았다.

미국 정보기관들은 MBS가 카쇼기 납치를 직접 명령했다고 말하고 있다. 사우디는 미국의 안보 지원과 협조에 의존하고 있는데, 이를 결정할 수 있는 미국 의회의 의원들이 카쇼기 실종을 비난하고 있는 것 역시 MBS에겐 위험 요소다. MBS에게 있어 최악의 시나리오는 워싱턴의 파워 브로커들이 사우디 측에 MBS가 물러나는 대가로 미국-사우디 관계를 유지하자는 제안을 하는 것이다. 사우디 왕가로서는 운명을 좌우하는 순간이 될 수 있다. 필요한 일을 하거나, 주눅이 들어 모든 것을 잃을 각오를 하거나이다.

적극적인 왕자들은 서구의 동맹들이 이와 같은 권력 전환 과정 내내 자기 편으로 남아줄 것인지 우려할 것이다. 지난해 MBS가 사촌들을 숙청하는 과정에서 구타와 고문에 대한 기사가 나왔지만, 서방 국가들은 거의 항의하지 않았다. 최근 몇 년 동안 유럽 땅에서 실종된 왕자만 최소 3명이다.

그러나 현재 MBS의 라이벌들에게 승산이 있는지는 확실하지 않다. “그들이 할 수 있는 일이 별로 없다. 그들에겐 첫째, 능력이 없고, 둘째, 배짱이 없다.” 미국에 머물고 있는 사우디 사정에 밝은 반체제 인사 알리 알-아흐메드는 MBS의 권력 장악에 대해 이렇게 말한다.

카쇼기는 잔혹하게 살해된 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 MBS의 말을 믿는다고 말해, 자신은 처벌받지 않는다고 믿는 MBS에게 힘을 실어주었다.

한편 세계 비즈니스와 유럽 등의 다른 파워 플레이어들로부터 고립된 사우디의 국내 경제 전망은 더욱 어두워 보인다.

사우디아라비아는 9/11 이후 세계 무대에서 최대의 위기를 맞았다. 70년 동안 부유한 왕국을 유지하고 있는 사우드 가문은 MBS에 비하면 이는 아무것도 아니라는 사실을 깨달아야 할지도 모른다.

“누가 그를 제거하겠는가? 대체 누가?” 알-아흐메드의 말이다.

* 이 글은 허프포스트US의 Saudi Princes Were Already Worried. The Khashoggi Scandal May Cause Full-Scale Panic.을 번역, 편집한 것입니다.