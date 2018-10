이같은 접근이 민주당 경선에서는 통했다. 보다 보수적인 일반 선거구에서도 통할까? 낙관할 이유가 있다. 점점 인기를 얻어가는 건강보험법, 인기가 있었던 적이 없는 감세 법안 패키지에 대한 바의 태도도 태도지만, 선거 운동 기간을 거치며 켄터키가 계속 변하고 있기 때문이기도 하다.

주의회의 공화당 의원들이 논란 속에 연금 개혁법을 통과시키고 공공 교육 예산을 깎자, 켄터키 교사들은 3월에 주도 프랭크포트의 주 의회로 몰려갔다. 교사들은 이것이 공공 교육시스템과 노동 계급 켄터키인들에 대한 맷 베빈 주지사(공화당)와 공화당의 공격이라며 학교를 닫아버렸다. 수십 명의 교사들이 출마하겠다고 나섰고 다른 이들은 “11월에 기억하자”며 투표로 공화당을 몰아낼 것을 다짐했다. 현직 재임자에 대한 반대 정서가 더욱 커졌다. 유력 공화당 의원은 5월 경선에서 교사에게 패했고, 베빈은 미국에서 가장 인기없는 주지사들 중 하나다.

이 시위들은 맥그래스가 선거 운동에서 내걸고 있는 주요 주제들을 전부 떠올리게 했다. 또 11월에 대거 투표에 나서줄 것으로 맥그래스가 기대하고 있는 바로 그 유권자들(여성과 공무원)에게도 충격을 주었다.

바는 건강보험법 폐지와 감세에 투표한 것을 변호했다.

“내가 투표하고 대통령이 서명해 법이 된 정책들 때문에 켄터키인들은 지금 더 잘 살고 있다.” 트럼프 방문이 알려지자 바가 낸 성명이다. ”감세, 규제 완화, 미국인들의 금융 시스템 접근을 늘리는 개혁 덕택에 우리는 더 빠른 경제 성장, 더 많은 일자리, 더 높은 임금을 실현시켰다.”

트럼프는 2016년에 이 선거구에서 15포인트 차이로 승리했다. 아직도 이 선거구(와 주)에서 대부분의 정치인들에 비해서는 인기가 있는 편이다. 14개월 전, 맥그래스로 하여금 전역해서 선거에 출마해야겠다는 생각을 품게 만들었던 그 대통령이 바로 맥그래스를 막을 수 있는 공화당의 최후, 최고의 희망이 된 상황이다.

“미국에서 가장 흥미로운 선거 중 하나다.” 공화당 컨설턴트 제닝스의 말이다. “그리고 일찍 끝나기 때문에, 이 선거구를 보면 이번 선거가 어떻게 되었는지, 미국에서 어떤 일이 일어나고 있는지를 미리 알 수 있다.”

* 이 글은 허프포스트US의 This Is The Race That Will Tell Democrats If They’re Headed For A House Majority를 번역, 편집한 것입니다.