독일 바이에른주 선거의 교훈 : 극우를 모방해서 극우를 이길 수는 없다

CSU의 패배에도 불구하고 이번 선거 최악의 패자는 중도좌파 성향인 사회민주당(SPD)라고 할 수 있다. SPD는 지난해 총선에서 역사적인 패배를 당한 이후 위기에 빠져 있으며, 이번 바이에른주 지방선거에서는 10%에도 미치지 못하는 득표율을 기록하는 데 그쳐 2위에서 4위로 추락했다.

진보 성향 유권자들과 친이민 정책을 지지하는 이들은 SPD 대신 좌파 환경주의정당인 녹색당에 표를 던졌다. 이전 선거에서 8.6%의 득표율로 17석을 얻었던 녹색당은 이번 선거에서 17.5%의 득표율을 기록해 38석을 확보했다.

또 선거를 앞두고 실시된 여론조사에 따르면 녹색당의 새로운 지지자들 중 4분의1 가량은 CSU에서 온 것으로 조사됐다. SPD에 이어 두 번째로 큰 규모다. CSU와는 달리 녹색당은 극우정당이 논의를 좌우하도록 내버려 두지 않았고, 그 대신 이민 문제 뿐만 아니라 유권자들이 관심을 두는 폭넓은 이슈들에 집중했다.

* 이 글은 허프포스트US의 Merkel’s Most Powerful Ally Tried To Mimic The Far-Right — And Got Trounced를 번역, 편집한 것입니다.