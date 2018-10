영국 브렉시트에는 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 것인가???

17일 EU 정상회담에서는 무슨 일이 벌어질 것인가?

애초 EU 정상회담에서는 영국과 EU가 합의한 무역 협상안에 대한 승인 절차가 이뤄질 것이라는 기대가 있었다. 그러나 합의 자체가 무산되면서 이런 가능성은 낮아졌다.

EU 정상들은 브렉시트 협상 진행 상황, 이민 문제, 안보 이슈 등을 집중적으로 논의할 것으로 보인다.

17일 전까지 영국 정부와 EU가 추가 협상을 벌이지는 않을 것이라는 보도가 나온다. 영국 총리실은 정부가 ”진전을 이끌어내기 위해 전념하고 있다”고 밝혔다.

* 이 글은 허프포스트UK의 WTF Is Going On With Brexit?을 번역, 편집한 것입니다.