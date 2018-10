영국 현지 공장 노동자들이 재규어랜드로버의 위기를 증언하다

Bloomberg via Getty Images

Bloomberg via Getty Images 영국 버밍엄 인근 캐슬 브롬위치에 위치한 재규어 공장에서 한 노동자가 생산라인을 막 빠져나온 재규어 F-타입 차량의 전면 로고 위치를 수정하고 있다. 20017년 3월16일.

Bloomberg via Getty Images 재규오 캐슬 브롬위치 공장에서 컨베이어 벨트를 타고 검사를 받기 위해 이동중인 재규어 차량들. 2017년 3월16일.

Leon Neal via Getty Images 재규어랜드로버 솔리헐 공장에서 한 노동자가 근무하는 모습. 2017년 3월1일.

Bloomberg via Getty Images 영국 캐슬 브롬위치에 위치한 재규어 공장에서 한 노동자가 엔진을 살펴보고 있다. 2017년 3월16일.

그는 ”재규어랜드로버 판매량이 회복하지 못하는 정확한 이유는 분명하지 않다”고 덧붙였다. ”아우디는 중국에서 9월에 13% 상승하는 등 기록적인 판매량을 올리고 있다. (판매 부진 원인이) 재규어랜드로버의 제품 구성 때문인가? 아니면 딜러 네트워크 때문인가? 전혀 분명하지 않다.”

″영국 정부는 이 불확실성을 끝내야만 한다. 특히 브렉시트와 디젤 자동차 정책에 대해서 그렇다. 전기차에 대한 지원도 늘려야 한다.”

″그렇게 하지 않으면 영국은 투자 흐름 뿐만 아니라 수많은 신기술들을 잃게 될 위험이 있다.”

재규어랜드로버 대변인은 ”고객 주문은 영향을 미치지 않을 것이며, 생산 중단 기간 동안 노동자들의 임금은 그대로 지급될 것”이라고 밝혔다.

* 이 글은 허프포스트UK의 Fear And Loathing At Jaguar Land Rover – Workers Speak Out을 번역, 편집한 것입니다.