우리는 서울에 어떤 LGBTQ+ 센터를 만들 수 있을까요?

한편, 만약 우리가 이러한 공동체를 만들고자 한다면 반드시 마주해야만 하는 몇 가지 이슈가 남아 있습니다. 제가 생각할 때 그 중 우리에게 가장 취약한 문제는 바로 LGBTQ+ 청소년과 어르신들의 노숙 및 고독 문제입니다. 캐나다, 호주, 미국 등지에서 시행된 연구에 따르면 노숙인 청소년의 25%~40%는 LGBT로 밝혀졌으며 일부 LA와 같은 도시에서 거주하고 있는 64세 이상 LGBT 인구 중 68%는 1인 가구였다고 합니다. 더 나아가 ‘National Alliance to End Homelessness’의 연구에 따르면 약 24만명에서 40만명 사이의 미국 내 LGBT들은 그들 생애에서 최소 한 번 이상 ‘노숙’을 경험한다고 합니다.

얼마 전, 런던의 LGBTQ+ 노숙인을 위한 시민단체 The Outside Project는 한 실험을 진행했습니다. 런던에서 열린 퀴어 퍼레이드에 참여한 사람들에게 ‘Coming out Kit(커밍아웃을 위해 필요한 도구들이 담긴 가방)’를 보여주고 그 안에 들어있는 물건이 무엇인지를 물어보는 실험이었죠. 안타깝게도, 다수의 퀴어 퍼레이드 참여자들은 그 안에 들어있는 물건을 맞추지 못했습니다.

어때요? 여러분들은 맞출 수 있을까요?

여러분들이 커밍아웃할 때 필요한 물건은 무엇인가요?

The Outside Project라는 단체가 제시했던 ‘Coming out Kit’에 담겨있는 물건은 다름 아닌 양말, 모자, 칫솔과 같은 생필품들이었습니다. ​​많은 보고서들에 따르면 지역 사회에서 살아가는 LGBTQ+는 가정 폭력과 인간 관계의 붕괴와 같은 가정 내외부의 괴롭힘을 겪고 있으며, 설사 그러한 공간에서 독립을 했을지라도 본인의 주거공간을 유지하기 위한 재정적 어려움과, 그러한 공간을 얻고자 하는 과정에서 마주하는 중개인과 집주인의 차별적인 행동과 같은 문제에 직면하고 있다고 합니다. 이러한 현실 속에서 가족이라는 전통적 울타리 밖으로 나오게 된 LGBTQ+의 삶은, 서울이라는 공간에서 어떻게 펼쳐질 수 있을까요.