유럽 극우 정치인들이 유럽의회 선거를 앞두고 뭉쳤다

그동안 유럽 극우 정치인들은 하나로 뭉치거나 다수를 점하는 데 어려움을 겪어왔다. 그러나 EU 회의론에 대한 지지가 높아지면서 이들이 전례없는 승리를 거둘 가능성도 제기된다. 지난 5월 공개된 유로바로미터 여론조사에 따르면, EU 회원국 국민들 중 60%는 기성 정당들보다 ”새 정당과 운동이 더 나은 해법을 제시할 것”이라고 믿는 것으로 조사됐다.

전체적으로는 상승했지만 일부 국가에서는 EU 전반에 대한 지지도 역시 하락하는 것으로 보인다. 이탈리아에서는 EU에 대한 지지도가 44%로 조사됐다. EU 국가들 중 가장 낮은 수준이다. 이는 살비니 같은 EU 회의론자들이 권력을 잡고 있는 이유를 일부 설명해준다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 고문을 지냈던 스티브 배넌은 지난 7월 더 많은 포퓰리스트 정치인들을 유럽의회로 보내기 위한 프로젝트를 출범시켰다.

이날 르펜은 자신 또는 살비니는 배넌의 도움에 기댈 계획이 없다고 밝혔다.

″우리는, 또 우리의 힘 만으로, 우리는 유럽 선거를 통해 태어날 정치적 세력를 만들어 나갈 유일한 사람들이다. 우리가 바로 우리의 자유, 우리의 주권에 소속된 사람들이기 때문이다. 유럽의 서로 다른 사람들을 대표하는 우리가 바로 유럽을 구하려는 특별한 목표를 달성하기 위한 정치적 세력을 형성할 사람들이다.”

* 이 글은 허프포스트US의 European Far-Right Figures Team Up In Bid To Win EU Parliamentary Majority를 번역, 편집한 것입니다.