브라질 대선 : 극우 권위주의 정권 탄생이 눈 앞으로 다가왔다

20년 이상 정치계 변방에 머물렀던 그는 브라질이 경제위기, 대규모 정치 부패 스캔들, 최근 2년 동안 매년 6만 건 이상 벌어진 살인 사건 등의 폭력 사태를 겪으며 기성 정당의 지지가 떨어지자 설문조사에서 높은 인기를 얻기 시작했다. 보우소나루는 브라질의 모든 엘리트들과 기성 정치 시스템을 표적으로 삼고 있으나, 특히 좌파를 공격해 왔다. 룰라 다 실바와 지우마 호세프 전 대통령을 배출한 노동자당은 브라질의 경제 번영과 하락을 모두 거쳤다.

호세프는 2016년에 탄핵되었으며, 2018년 대선 설문조사에서 1위를 달렸던 룰라는 2017년에 부패 혐의로 기소되어 올해 봄에 투옥되었다. 보우소나루는 룰라와 최근 대선 4번을 모두 이긴 노동자당이 브라질의 문제의 근원이라고 주장하며, 노동자당의 진보적 사회 정책에 반대하는 보수적 복음주의자들, 좌파 정권을 원하지 않는 금융 및 산업계 엘리트들의 지지를 받고 있다.

보우소나루와 맞붙게 될 노동자당의 아다지는 기소로 인해 출마가 불가능하게 된 룰라를 대신해 후보로 출마했다. 과거 결선투표를 가정해 실시된 설문조사에서 두 후보는 박빙인 것으로 조사됐으나, 보우소나루와 성향이 비슷한 우파 후보들이 1차 투표에서 많은 득표를 얻었고, 보우소나루가 과반 득표에 가까운 승리를 거둔 것으로 볼 때 결선투표에서 그의 당선이 유력시되고 있다.

* 이 글은 허프포스트US의 A Far-Right Authoritarian Is One Step Closer To Becoming Brazil’s Next President를 번역, 편집한 것입니다.