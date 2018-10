멜라니아 트럼프는 남편에게 '스마트폰 좀 그만 하라'고 말한 적이 있다

지난 1월 트럼프 대통령은 이민 관련 회의에서 아프리카 국가들을 ‘거지소굴’이라고 말했다고 알려졌다. 멜라니아 트럼프의 이번 아프리카 방문은 트럼프 정부와 아프리카 국가들의 관계를 부드럽게 하기 위한 시도로도 여겨진다.

트럼프 대통령의 이 충격적인 발언이 이번 방문 중에 언급되었느냐는 질문에 멜라니아 트럼프는 아니라고 답했다.

* 이 글은 허프포스트US의 Melania Trump Says She’s Told Donald Trump To Put His Phone Down을 번역, 편집한 것입니다.