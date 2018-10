넷플릭스에서 당신이 피해갈 수 없는 가장 멍청한 기능

스트리밍의 시대인 지금, 오토플레이 트레일러에서 스톡 음악을 사용하는 것은 넷플릭스와 경쟁업체들이 겪었던 다른 이슈와도 관련이 있다.

음악 라이센스를 얻는 것은 굉장히 비싸고 복잡한 일이다. 스트리밍이 존재하기 전에, 전통적 방송국에서 나오던 프로그램들은 배경 음악에 대한 광범위한 라이센스를 얻는 것에 대해 크게 고민하지도 않았고 잘 알지도 못했다. 수십 년이 지난 지금 이 프로그램들이 스트리밍 서비스에서 제공되자, 원래 들어있던 음악을 다른 것으로 교체해야 하는 일이 생긴다.

넷플릭스가 ‘케빈은 12살’을 추가한 것이 이런 상황의 끔찍한 예이다. 이 드라마는 조 카커가 커버한 비틀즈의 ‘With a Little Help from My Friends’를 주제곡으로 사용했다. 넷플릭스가 잠시 이 드라마를 서비스했을 때, 주제가는 카커를 흉내내는 익명의 뮤지션이 다시 리메이크한 곡으로 바뀌었다.

그 끔찍한 곡은 여기서 들어볼 수 있다.