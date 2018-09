미국 캘리포니아주가 '동물실험 화장품 판매 금지' 법을 시행한다

unoL via Getty Images

unoL via Getty Images

민주당 캘리포니아주 상원의원 캐틀린 갈지아니에 의해 발의된 ‘크루얼티-프리 화장품법( The California Cruelty-Free Cosmetics Act )’은 제조업체들이 동물실험을 거쳐 개발되거나 생산된 모든 화장품 제품들의 ”수입과 판매, 출시”를 금지하는 내용이 담겼다. 법안이 시행되는 2020년 1월1일 이후 실시된 동물실험이 금지 대상에 해당한다. 그 이전에 실시된 동물실험을 이용해 개발된 제품들이라면 계속 판매될 수 있다. 법을 위반하면 벌금 5000달러에 더해 1일당 1000달러의 추가 벌금이 부과된다.

NiDerLander via Getty Images

NiDerLander via Getty Images

HSUS는 ’책임있는 의료를 위한 의사회(Physicians Committee for Responsible Medicine), ‘Social Compassion in Legislation’ 등이 주도한 이 법안이 캘리포니아주 상원을 통과한 이후 합세했다.

동물보호단체 ‘Humane Society of the United States(HSUS)’의 동물 리서치 프로그램 매니저 비키 카트리낙은 ”이 법안으로 힘을 얻어 연방정부의 동물실험 금지법이 통과되기를 바란다”고 허프포스트에 말했다.

Emilija Manevska via Getty Images

Emilija Manevska via Getty Images

활동가들은 이 새 법안의 통과로 기업들이 국제적 변화를 위해 더 나서줄 것을 기대한다.

카트리낙은 ”이 법안은 다른 국가들의 변화를 이끌어내는 데 있어 화장품 업계에 더 큰 추동력을 선사할 것”이라고 말했다. 그는 기업들이 보통은 중국에서 제품을 팔기 위해 동물실험에 돈을 지출하고, 똑같은 제품을 캘리포니아나 EU에 판매하기 위해 또다른 실험을 하는 것을 원하지 않는다고 지적했다.

중국도 동물실험을 없애는 쪽으로 서서히 움직이고 있으며, 일각에서는 중국의 관련법이 수년 내에 바뀔 것이라고 기대하고 있다도 로스앤젤레스타임스는 전했다.

이 법안의 또다른 한계는 단속이다. 법안에 따르면 단속 권한이 카운티 또는 시 검찰에게 있다. 지역 검사들이 법 위반 사항을 어떻게 적발해낼 수 있을지는 불분명하다. 카트리낙은 내부고발자가 법 위반 사항을 사법당국에 신고하는 형태가 될 것이라고 예측했다.

한계들에도 불구하고, 이 법안은 동물실험에 반대해 온 이들에게 중요한 발걸음으로 기록될 전망이다. 이들은 이 법안이 동물실험을 기반으로 한 연구개발에서 다른 방향으로 전환하고 있는 화장품업계의 변화를 잘 보여준다고 본다.

″이 문제를 해결하는 데 있어 캘리포니아의 법안이 시작이 되길 바란다.” 카트리낙의 말이다.

* 이 글은 허프포스트US의 California Just Officially Banned The Sale Of Animal-Tested Cosmetics를 번역, 편집한 것입니다.