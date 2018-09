2015년 가을에 철거가 예정되자 500명 이상의 아티스트들의 연합인 알리안츠 베트로터 베를린 아텔리어호이저(Alliance of Threatened Berlin Studios; AbBA)가 이곳에 주목했다. 베를린의 인기가 치솟으며 AbBA는 사라져가는 공간들에 대한 베를린의 여러 아티스트의 인식을 높일 길을 찾았다. 2015년 9월에 이들은 철거에 반대하며 하우스 데어 슈타티스티크에 거대한 배너를 내걸었다. ‘아트, 문화, 사회 프로젝트 센터가 여기 생길 것이다’는 배너였다.

* 이 글은 허프포스트US의 The City Where Artists Are Fighting Gentrification을 번역, 편집한 것입니다.