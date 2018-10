'하늘의 여왕' 50주년 : 세계를 바꾼 보잉 747의 간략한 역사 (화보)

보잉 747의 뒤를 이어 세계에서 가장 큰 여객기에 등극한 에어버스 A380의 경우, 올해 2월 에미레이트 항공으로부터 20대를 주문 받은 걸 빼면 벌써 2년째 A380 신규 고객을 찾지 못하고 있다. 주문을 걸어놨던 항공사들은 이를 취소하고 보잉 787이나 에어버스 350 같은 차세대 여객기로 변경하는 중이다.

보잉 747도 사정은 비슷하다. 여객기로 747을 운용해왔던 항공사들은 하나둘씩 747을 은퇴시키고 일찌감치 보잉 777으로 대체했으며, 2000년대 들어서는 보잉 787이나 에어버스 350 등이 장거리 국제선 노선에 투입되고 있다.

이미 1990년대 초반에 보잉 747을 버린 아메리칸 항공에 이어 델타 항공(2017), 유나이티드 항공(2017) 등 미국 3대 항공사들은 모두 보잉 747을 퇴역시켰다. 일본항공(2011), 전일본공수(2011) 캐세이퍼시픽(2016), 싱가포르 항공(2012), 에어프랑스(2016), 필리핀 항공(2014), 에어 뉴질랜드(2014), KLM 네덜란드 항공(2017) 등도 747의 상업운항을 중단했다. 호주 콴타스 항공은 2021년, 영국항공은 2024년에 747을 은퇴시킬 계획이다.

한국에서는 대한항공과 아시아나 항공이 아직 보잉 747을 운용하고 있다. 특히 대한항공은 최신형 기종인 747-8i를 10대나(!) 보유중이다. 여객기 수요는 줄어들고 있지만, 막대한 수송능력 때문에 전 세계적으로 보잉 747 화물기에 대한 수요는 아직 남아있는 상황이다.

처음 공개된 이후 50년 동안, 지금까지 모두 1568기의 보잉 747이 주문됐고, 이 중 1546기가 인도됐다. 지난해 6월, 보잉은 ”앞으로 초대형 여객기에 대한 수요는 많지 않을 것으로 보고있다”며 사실상 처음으로 ‘점보 여객기’ 시대의 종말을 인정했다.

보잉 역사가 마이크 롬바디는 BBC에 보잉 747의 시절을 회고하며 이렇게 말했다.

″비행기에 대한 과학을 전부 이해한다 하더라도, 나는 여전히 거기에 약간의 마법도 있었다고 생각한다.”

