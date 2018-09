드랙퀸의 외출 : 성소수자 여기에 있다(화보)

About 천영술

제 퍼포먼스를 사진을 통해 멋진 한 편의 다큐멘터리로 만들어주신 천영술 작가님은 지금은 이태원을 본거지 삼아서 사람을 주제로 한 다양한 이야기를 만들고 계십니다. 성소수자를 주제로 한 프로젝트를 비롯해 많은 프로젝트들을 진행 중이신 작가님은 인간의 다양성에 대한 탐구를 하고 계신 듯 합니다. 남미에서 오랜 시간을 보내셨던 작가님은 지금은 한남동에서 남미의 동물인 라마가 로고인 FILM CAFE BRADANA 라는 카페와 작업실을 동시에 운영하며 상주하고 계십니다. 작가님은 영화 애호가이시기도 한데요, BRADANA란 ‘the brightest light in the darkest night’의 줄임말로 영화 바벨(Babel)에서 따오셨다고 합니다. 작가님의 사진들을 보고 싶으신 분들은 인스타그램 @sansam_film을 방문해보시기 바랍니다. 작가님과 연락을 원하신다면filmcafebradana@gmail.com으로 이메일을.

About Heezy Yang (Hurricane Kimchi)

저는 서울 출신의 퀴어 아티스트로 2013년 부터 서울 및 지방 퀴어문화축제에 예술과 공연으로 참여해 오고 있답니다. 일러스트레이션, 포토그래피, 퍼포먼스를 주된 매체로 활용하지만, 그래픽 노블과 소설 등을 통해 이야기 창작도 꾸준히 하고 있습니다. 허리케인 김치라는 이름의 드랙퀸으로 또한 활동을 하고 있으며 서울 드랙 퍼레이드의 설립해 운영해오고 있습니다. 2018년에는 포브스가 선정한 30세 이하의 30인의 아티스트로 이름을 올렸다. 인스타그램 @heezyyang 또는 @hurricanekimchi을 통해 저의 작품 및 활동 내역을 보실 수 있습니다. 저에 대한 더 구체적인 사항을 웹사이트인 www.heezyyang.com에서 보실 수 있습니다.