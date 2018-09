트럼프 유엔 연설에 각국 정상들이 폭소를 터트린 이유(영상)

도널드 트럼프 대통령이 25일(현지시간) 유엔총회 일반토의 연설에 나섰다. 그는 김정은 북한 국무위원장에게 감사를 표하는 등 지난해 연설과는 완전히 다른 태도로 눈길을 끌었다. 하지만 더 관심을 끈 것은 그의 연설을 대하는 각국 정상들과 외교관들의 태도였다.

One year ago, I stood before you for the first time in this grand hall. I addressed the threats facing our world, and I presented a vision to achieve a brighter future for all of humanity.

Today, I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we’ve made.

In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country.

America’s — so true.

″나는 우리 세계가 직면하는 위협을 해결했습니다. 나는 전체 인류를 위해 더 밝은 미래를 쟁취하기 위한 비전을 제시했습니다. 나는 오늘날 우리가 이뤄낸 엄청난 진보를 공유하기 위해 유엔총회 앞에 섰습니다. 2년도 지나지 않은 시점에서 나의 행정부는 미국 역사를 통틀어 다른 거의 모든 행정부보다 많은 성취를 이뤄냈습니다. 미국은…. 너무나 진짜 상황입니다.”

(백악관, Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly | New York, NY)