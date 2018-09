책에 등장하는 내용 중 가장 충격적인 장면 중 하나는 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 지냈던 게리 콘과 롭 포터 전 백악관 비서관이 트럼프 대통령 집무실 책상에서 문서를 훔쳐 서명을 하지 못하도록 막았다는 부분이었다.

우드워드는 ”그들은 (이 서류들이) 국가를 위험하게 할 수 있다는 걸 알아차렸다”고 말했다. 트럼프가 “기억하지 못했다. 자기 책상 위에 없으면, 당장 해야 될 것이 아니면 까먹기 때문에” 콘과 포터에겐 별 일이 없었다고 우드워드는 말했다.

콘은 11일 이 책이 자신의 백악관 근무 경험을 정확하게 묘사하고 있지 않다면서도 이 놀라운 사건 자체를 부인하지는 않았다.

그는 악시오스에 ”이 책은 백악관에서의 내 경험을 정확하게 묘사하고 있지 않다”며 ”나는 트럼프 정부에서의 공직 경험을 자랑스럽게 생각하고 대통령과 그의 경제정책을 계속 지지할 것”이라고 밝혔다.

포터는 우드워드가 백악관의 문서 보고 체계를 ”오해”한 것일 뿐이라고 해명했다.

* 이 글은 허프포스트US의 Bob Woodward Says ‘Key’ Trump Official Told Him New Book Is ‘1,000-Percent Correct’를 번역, 편집한 것입니다.