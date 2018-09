2. 사드

박근혜 전 대통령 탄핵 이후 대선 선거운동이 한창이던 2017년 봄, 백악관 집무실에서는 한국에 사드(THAAD)를 배치하는 문제를 놓고 격론이 벌어지고 있었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 허버트 맥매스터 당시 국가안보보좌관에게 물었다.

″한국이 이 비용을 냈나?”

″내지 않았습니다. 우리가 냈습니다.” 맥매스터가 답했다.

″설마 그럴 리가.” 트럼프가 말했다.

트럼프는 자신이 납득할 만한 설명을 원했다. 그날 오후, 국방부에서 돌아온 맥매스터는 트럼프 대통령에게 상황을 설명하려 시도했다.

″알고보면 우리에게 매우 좋은 계약입니다. (...) 그들은 99년간 무상으로 우리에게 부지를 제공했습니다. 그러나 시스템, 설치, 운용 비용은 우리가 지출합니다.”

트럼프는 화를 냈다. ”어디에 배치될 건지 보자.”

마침내 사드가 배치될 부지, 즉 옛 롯데 성주골프장 지도가 등장했고 트럼프의 화는 가라앉지 않았다.

″이건 X(s**t) 같은 땅이다. 이건 끔찍한 계약이다. 누가 이 협상을 했나? 어떤 천재가? 취소해버려라. 나는 그 땅 필요없다.”

트럼프는 사드 시스템에 10년 동안 100억달러가 들어가는데 심지어 미국에 배치된는 것도 아니지 않느냐고 따졌다.

″때려치워라. 빼서 (오리건주) 포틀랜드에 갖다놔라(F**k it, pull it back and put it in Portland)!”