쇼미더머니 시즌이 시작됐다. 제2의 로꼬, 바비, 우원재를 꿈꾸며 마이크를 쥐고 말을 뱉는다. 특히 이번 시즌에는 로피, 나플라 등 심사위원 자리에 앉아 있는 프로듀서들보다 랩메이킹을 잘하는 참가자들이 대거 참여해 눈길을 끌고 있다. 그런데 힙합도 학원에서 친절하게 가르쳐주는 2018년에 90년대에나 먹혔을 법한 가사를 들고나오는 정신 못 차린 친구들이 있다. 이 친구들을 위해 준비했다. 힙합 가사에 담으면 멋없고 게을러 보이는 가사 내용 4가지.

1. 난 정말 핫해

뭐가 정말 핫한지 아닌지는 우리가 판단한다. 프로듀서들이 ‘세상에서 제일 핫한 뮤지션’이라고 소개 해줘도 믿어줄까 말까인데, 가사 첫머리에 자기 입으로 “I’m the hottest in the 2018 기대주”라고 그러면 무슨 생각이 들겠나? 정신 차리자. 지난 화에서 탈락한 래퍼 오담률이 이 가사를 부를 때 딥플로우가 지은 표정이 모든 걸 말해준다.