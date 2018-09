독일 극우정당이 정말 끔찍한 인종차별적 선거 포스터를 내놨다

NurPhoto via Getty Images

AfD는 아직 독일 연립정부에 참여하고 있지는 못하고 있다. 그러나 AfD가 거둔 ‘성공’은 표를 되찾아오려는 정통 보수 정당들을 더 오른쪽으로 이끌고 있다. 특히 메르켈 총리와 연정을 이룬 기독사회당이 오랜 지지자들을 잃고 있으며 점차 반(反)이민, 반(反)이슬람으로 기울고 있는 바이에른주에서 그런 경향이 두드러진다.

기독사회당의 호르스트 시호퍼 대표는 정부에 국경 통제 강화를 요구하며 연정을 깨뜨리기 직전까지 가기도 했다. 그는 최근 이민이 “모든 정치적 문제의 어머니”라며 자신이 선출직 공무원이 아니었다면 극우 반이민 시위에 가담했을 것이라 말했다. 기독사회당 소속인 바이에른 주지사는 모든 정부 건물에 십자가를 걸도록 지시했으며, 지난해 기독사회당은 공공장소에서 얼굴 전체를 가리는 베일 착용을 금지하는 법안을 마련했다.

최근 스웨덴의 사례처럼 기성 정당이 극우를 모방하는 다른 국가들에서 보듯, 기독사회당의 ‘우클릭’은 먹히지 않았다. 기독사회당은 한때 바이에른주에서 우위를 점했으나, 주정부 내 절대 다수당 지위를 잃을 것으로 예상된다.

