스웨덴 극우정당은 '난민사태' 훨씬 전부터 급부상하고 있었다

미드스웨덴대학교의 니클라스 볼린은 허프포스트에 보낸 이메일에서 이 논문이 이민에 대한 반발이 늘어난 것과 극우 지지 증가를 직접적으로 연결시킨 다른 연구와 크게 다름을 지적하며 “그들의 결론이 흥미로웠으며 직관적으로 타당하다고 생각했다”고 밝혔다.

이 정당들이 반 기득권을 표방하며 이민 등의 이슈에 대해 엘리트와는 다른 시각을 드러내기 때문에 유권자들이 이런 정당들을 지지하는 것인지, 아니면 경제적 불안정이 외국인에 대한 반감에 직접적으로 영향을 주는 것인지는 여전히 핵심 질문으로 남아있다.

“한 가지 그럴듯한 가설은 경제적으로 사정이 좋지 않은 유권자들이 반이민 메시지를 더 잘 받아들인다는 것이다.” 볼린의 설명이다.

스웨덴민주당이 새로 얻은 권력으로 무엇을 할지, 지지자들이 어떻게 반응할지를 보면 그 답이 어느 정도는 보일 듯하다.

* 이 글은 허프포스트US의 Austerity And 2008’s Crash Boosted Sweden’s Far Right Long Before The Refugee Crisis를 번역, 편집한 것입니다.