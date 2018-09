벤-기야트 교수는 그와 같은 생각이 독재자들 사이에서는 흔한 것이라고 말했다. 그와 같은 주장을 펴는 자기만의 버전을 각각 가지고 있었다는 것이다. ”무솔리니 때는 ‘무솔리니가 항상 옳다’가 있었다.” 벤-기야트 교수가 제2차 세계대전 당시 독일의 아돌프 히틀러와 손 잡았던 이탈리아 독재자에 대해 이렇게 설명했다. ”중간선거가 다가옴에 따라 우리는 (트럼프의) 이런 말들을 더 보게될 것이다.”

트럼프의 오랜 측근이었으며 지금은 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가가 운영하는 정치 단체에서 일하고 있는 샘 넌버그는 트럼프가 독재자라는 이야기는 터무니 없는 것이라고 말했다. 트럼프의 불평이 별다른 효과가 없지 않았냐는 것.

″뮬러 (특검이) 그를 수사하는 데 엄청난 돈과 온갖 시간을 다 쓰고 있는데 어떻게 그가 독재자가 될 수 있나?” 넌버그는 트럼프가 고작해야 법무부를 이끄는 세션스의 리더십에 불만을 쏟아내고 있을 뿐이라며 이렇게 말했다. ”기본적으로 세션스는 신임을 잃었다.”

그러나 벤-기야트 교수는 트럼프가 독재주의적인 규칙을 도입하지 못했다고 해서 우려할 이유가 없다는 뜻은 아니라고 설명했다. ”증오범죄가 늘어나고 있다. 언론이 비난 받고 있다. 프로파간다가 통하고 있다.”

* 이 글은 허프포스트US의 Trump Really Seems To Wish He Were An Actual Dictator를 번역, 편집한 것입니다.