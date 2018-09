맨해튼 검찰 사이러스 밴스가 트럼프그룹을 사기 혐의로 수사할지도 모른다

맨해튼지방검찰 검사 사이러스 밴스는 트럼프그룹과 소속 기업인 2명을 코언에게 돈을 준 혐의로 형사 기소하는 방안을 고려중이라고 뉴욕타임스가 보도했다.

트럼프의 기업이 형법 위반을 여러 건 저질렀을 수 있다는 관측이 나오는 가운데, 뉴욕주 검사들이 이에 대한 수사의 일제 포문을 여는 조짐으로 보인다.

트럼프의 회사를 통한 돈세탁 혐의는 여러 해 전부터 많이 있어 왔다. 기자들은 트럼프의 부동산을 구입한 부유한 외국인이 많다는 점에 의문을 제기해 왔다. 특히 러시아와 구 소련연방 국가 국적이 많았다. (미국 부동산은 익명 투자가 쉽기 때문에 글로벌 부호들이 돈세탁을 위해 즐겨 사용한다.)

트럼프가 스코틀랜드 골프장을 무슨 돈으로 구입했는지는 아무도 모른다. 트럼프그룹이 아제르바이잔 바쿠에 트럼프타워를 세우려다 실패했을 때 이란혁명군의 돈을 세탁했을 수 있다고 애덤 데이빗슨의 뉴요커 기사에서는 주장한다. 트럼프 당선 이후 취임식 전까지의 기간 동안 아제르바이잔 계약 건은 조지아, 브라질에서의 다른 계약들과 함께 취소되었다. 트럼프의 브라질 파트너들은 부패 혐의로 수사 대상이 되었으며 아제르바이잔과 조지아에서의 계약도 언론에서 파헤친다면 무언가가 드러날 수 있다.

트럼프에게 있어 최악의 상황은 따로 있을지도 모른다. 민주당이 내년 뉴욕주 법무장관 후보로 지명할지도 모를 제퍼 티치아웃은 트럼프의 사업에 대해 철저히 조사하겠다는 약속을 내걸었다. “도널드 트럼프의 회사들은 여기 있다. 뉴욕 법무장관은 그 기업들을 조사할 수 있다. 법무장관으로서 나는 그것을 우선시할 것이다. 극도의 불법 행위가 발견될 경우 이 권한은 기업 해체까지도 지시할 수 있다.” 티치아웃이 지난 8월 시사매거진 애틀랜틱에 밝혔다.

민주당은 11월 선거에서 하원을 장악할 경우 발부할, 트럼프 정부와 트럼프그룹을 겨냥한 소환장들의 방대한 목록도 작성해 두었다.

트럼프 대통령을 겨냥한 수사와 소송 건수는 순식간에 6건을 훨씬 넘어설 수도 있다.

