끔찍한 경험담들에도 불구하고 여행객들은 여전히 수백만명씩 라이언에어 홈페이지로 몰려들어 항공편을 예약하고 있다. 왜 그럴까? 라이언에어가 꾸준히 경쟁자들을 압도해온 게 하나 있다. 바로 가격이다.

스코틀랜드인 알리 샤임(28)은 스페인에 거주하며 아일랜드 더블린에 본사가 있는 회사의 지브롤터 사무실에서 근무하고 있다. 그는 ”대략 두 달에 한 번씩” 출장 및 개인적 용무 때문에 영국과 아일랜드를 오간다.

언론에는 항공편 취소와 지옥같은 대기시간에 대한 보도가 쏟아지고 있지만, 그는 한 번도 그런 문제를 겪지 않았다고 말한다.

″두 개 항공사가 있다면, 나는 그게 설령 라이언에어일지라도 언제나 저렴한 걸 선택한다.” 샤임이 허프포스트UK에 말했다.

”나는 그저 제일 싼 걸 고른다”고 그는 말을 이었다. ”’편안할까? 어떤 좌석이 좋을까? 이런 걸 걱정할 필요가 없다. 라이언에어를 타고 세시간 넘게 이동해 본 적이 없다. 그 시간이면 유럽(의 어지간한 목적지들)을 다닐 수 있기 때문이다.”

샤임은 또 ”파업이든 날씨 때문이든, ‘라이언에어가 그럴 수도 있고, (경쟁 저가항공사인) 이지젯이 그럴 수도 있다’고 생각한다”고 덧붙였다. ”날씨로 인한 결항을 결정하는 건 관제사들이고, 나머지는 공항 직원들의 몫이다.”

많은 사람들이 불평을 하고 있지만 동시에 샤임의 이런 느긋한 태도를 취하는 사람도 많은 것으로 보인다. 저렴한 비행기표를 차지하기 위해서라면 항공편이 취소되거나 지연될 위험을 감수할 의지가 있는 이들이다. 이들은 단지 소셜미디어에서 목소리를 높이지 않을 뿐이다.

지난 2013년, CEO 오리어리는 부정적 보도가 잇따른 이후 가졌던 한 인터뷰에서 특유의 자신감을 선보인 적이 있다.

″살인을 저질렀다는 것만 아니라면, 부정적인 언론 주목을 받는 게 긍정적인 관심을 받는 것보다 더 많은 좌석을 팔아준다.” 그는 이렇게 말했다. ”부정적 관심은 엄청나게 많은 공짜 홍보효과를 가져다 줘서 더 많은 비행기표를 팔아준다.”

어쩌면 그의 말이 맞았는지도 모르겠다.

* 이 글은 허프포스트UK의 Ryanair: Is The UK’s Love Affair With The Budget Airline Finally Over?를 번역, 편집한 것입니다.