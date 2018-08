혼돈의 영국 : 브렉시트를 둘러싼 현재 상황을 점검해보자

영국은 ‘노딜’ 브렉시트에 준비되어 있는가?

중요한 질문이다. 지난주 영국 정부는 ‘노딜’ 브렉시트에 대한 정부의 대책을 담은 24개의 구체적 보고서를 발표했다. 이는 다가오는 몇주 내에 발표될 80개 중 일부다.

그렇다고 해서 곧바로 EU와 완전히 결별하는 건 아닌 만큼 영국은 의학, 동물복지 등을 비롯한 주요 분야에서 EU의 규정을 준수할 것이라고 약속했다.

그럼에도 보고서에는 EU에 수출을 하는 비즈니스 분야에 대한 경고가 담겨있다. 지금처럼 무역을 하려면 훨씬 복잡한 절차가 추가될 것이라는 내용이다.

이는 소비자들에게도 파급효과를 미칠 것이다. 높아진 세금과 관세 때문에 제품들의 가격이 인상될 수 있기 때문이다.

‘노딜’ 브렉시트가 현실이 될 경우 식품이 어떻게 수입될 것인지에도 관심이 쏠릴 예정이다. 업계 전문가들은 식품의 운송경로를 추적하는 IT시스템이 브렉시트 시한인 2019년 3월까지 구축되지 않을 수 있다고 경고한다.

* 이 글은 허프포스트UK의 Is A ‘No Deal’ Brexit Now More Likely? Key Questions Answered를 번역, 편집한 것입니다.