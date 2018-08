트럼프 러시아 스캔들 특검 '1호 기소' 매너포트가 유죄를 받았다

매너포트 재판에서 가장 극적인 증언은 오랫동안 매너포트와 함께 일했던 릭 게이츠 전 트럼프 대선캠프 고문의 입에서 나왔다. 뮬러 특검과 양형 거래(플리 바기닝)를 맺은 게이츠는 매너포트에게 불리한 증언을 했다. 지난 주의 마무리 발언에서 검찰은 배심원단에 매너포트는 “법을 알고 있으면서도 위반했다”고 말했다.

2016년 3월부터 8월까지 트럼프 선본에 몸담았던 매너포트는 제럴드 포드, 로널드 레이건, 조지 H. W. 부시, 밥 돌의 대선 캠프에서 일한 바 있다. 그러나 최근에는 우크라이나에서 정치 관련 로비스트로 활동 하며 높은 수익을 올린 것으로 더 잘 알려졌다.

이제 중요한 질문은 하나다. 트럼프 대통령은 어떻게 반응할 것인가? 트럼프는 매너포트가 공판 전에 독방에 수감된 것이 불공평하다고 생각한다며 매너포트의 상황을 동정한 바 있다. 매너포트에 대한 재판이 “우리 나라에 있어 아주 슬픈 날”이라고도 말했다. 매너포트는 워싱턴 D.C.에서 또다른 재판을 앞두고 있다.

* 이 글은 허프포스트US의 Paul Manafort Found Guilty In First Trial Test Of Mueller Probe를 번역, 편집한 것입니다.