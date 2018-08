David Crotty via Getty Images

브루클린 프린스는 영화 ‘플로리다 프로젝트’의 무니를 연기한 아역배우다. 이 영화로 제23회 크리스팅 초이스 시상식에서 역대 최연소 아역배우상을 수상한 프린스는 당시 “시상식이 끝나면 다같이 아이스크림을 먹으러 가요”라는 수상소감으로 사람들을 웃기고 울리기도 했다. 현재 애니메이션 ‘더 원 앤 온리 이반’(The One and Only Ivan)에서 안젤리나 졸리, 샘 록웰과 목소리 연기로 참여중인 프린스의 새로운 차기작이 결정됐다.