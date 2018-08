애인과 침대를 같이 써본 사람이라면 반드시 겪어봤을 22가지 기억

긴 머리의 당신에게 매일 일어날 일 YEHUDA AND MAYA DEVIR

둘 다 움직일 수 없을 만큼 지쳤을 때 YEHUDA AND MAYA DEVIR 샤워해야 되는 거 아냐?

그냥 내일 시트를 갈자…

애인이 편안하게 잠든 모습을 볼 때 AMANDA OLEANDER 파트너를 얼마나 사랑하는지 생각하면 가슴이 벅차다.

애인의 긴 머리 때문에 매일 생길 일 AMANDA OLEANDER

그냥 심심할 때 깨워보기 YEHUDA AND MAYA DEVIR 잠이 오지 않아...

[껴안고 자기의 6단계] 스테이지 1 : 딱 좋을 때 For Lack Of A Better Comic | College Humor 누워서 파트너와 껴안은 직후. 이보다 더 행복할수도, 편안할수도 없다…10분 동안은 그렇지만, 곧…

스테이지 2 : 곧 온몸에 땀이 For Lack Of A Better Comic | College Humor 갑자기 견딜 수 없을 정도로 덥고, 노출된 피부끼리 들러붙어서 떨어질 때마다 불쾌하다.

스페이지 3 : 너무 가깝거나 너무 멀다 For Lack Of A Better Comic | College Humor 몸뚱이의 거리를 완벽하게 유지하기란 불가능에 가깝다.

스테이지 4 : 이상한 각도를 잔다 For Lack Of A Better Comic | College Humor 그리고…

스테이지 5 : 생각도 못한 잠버릇 For Lack Of A Better Comic | College Humor 그들이 우리 내장을 먹을 거야! ~~~쿨~~~~. 그렇지만 누군가와 함께 잔다는 것에 최소한 한 가지의 장점은 있다.

스테이지 6 : 혼자 자는 걸 정말 고맙게 여기게 된다 For Lack Of A Better Comic College Humor (그러나) 조금은. 너무 외로워

칼날 같은 발톱 때문에 생기는 일 AMANDA OLEANDER

완벽하고 로맨틱한 순간을 방귀로 망칠 때 SARAH GRALEY/OUR SUPER ADVENTURE 새라…내 온 마음(heart)을 다해 사랑해!

오, 스티브…내 온 방귀(fart)를 다해 사랑해! 뿌우웅!!!

파트너가 엉덩이 키스를 즐길 때 SARAH GRALEY/OUR SUPER ADVENTURE 뒤척거리지 마.

뒤척거리는 거 아니야.

엉덩이 키스를 하는 거야! 쪽 쪽 쪽!!!

햇볕에 심하게 타서 껴안기는 커녕 이불조차 못 덮을 때 AMANDA OLEANDER

껴안기엔 너무 더울 땐 발가락만 AMANDA OLEANDER

파트너의 방광이 세계에서 제일 작게 느껴지는 순간 KELLIE AND PETE 자기 전에 소변 한 번만 더 보고 와야지.

(빌어먹을) 내 인생…

상대를 너무 사랑해서 아침의 입냄새도 아무렇지 않을 때 AMANDA OLEANDER

군것질은 상대방이 자는 쪽에서 SARAH GRALEY/OUR SUPER ADVENTURE 침대에 왜 과자 부스러기가 있지? 넌 왜 이래? 부스러기 있으면 기분 나쁘지 않아?

난 괜찮아! 네가 눕는 쪽에서만 먹거든.

자기 전에 싸웠지만 계속 화를 낼 수가 없을 때 YEHUDA AND MAYA DEVIR

한쪽이 섹스할 생각이 전혀 없을 때 KELLIE AND PETE 어, 켈리야 안녕?

안돼. 이상한 눈빛 그만해.

작은 불빛도 강렬하게 느껴지는 순간 HuffPost US 불 켜도 돼? 응.

확실해? 응, 나 깨 있어.(딸깍)

너무 밝아! 눈이 멀겠어!! (나의 재능: 누가 불을 켤 때 과민반응하기)

사랑이 순식간에 식는 걸 느낄 때 HEDGER HUMOR 난 그를 너무 사랑해, 그는 나의 모든 것^^

크르륵! 쿨~쿨~쿨.

이렇게는 못 살아.

때때로 찾아오는 작은 보상 SARAH GRALEY/OUR SUPER ADVENTURE 일하러 안 가?

일어나고 있어.

자기야 잘가! 안녕! 침대 다 내 거♪



정말 짜증날 때가 있긴 하지만, 다른 사람과 침대를 같이 쓴다는 건 상상도 할 수 없을 때면... YEHUDA AND MAYA DEVIR 자세한 설명은 생략.

드디어 큰 침대를 샀는데도 한쪽 구석에 바싹 붙어서 잘 때 DINA ODESS 다시 한 번 묻는데, 우리가 왜 킹사이즈 침대를 샀지?

넓은 공간에서 편하게 자려고.

아 정말? 우와!