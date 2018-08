마돈나 본인이라면 이 사진은 “단단함과 달콤함의 병치”라고 말했겠지만, 진정한 메시지는 분명하다. ‘Erotica’와 ‘Justify My Love’, ‘Human Nature’의 마돈나는 여전히 건재하며, 2010년대를 앞두고 있다는 이유만으로 달라질 것은 없다는 것이다.

“Say which flavour you like and I’ll have it for you, come on into my store I’ve got candy galore”(어떤 맛을 좋아하는지 말해봐, 나한텐 있을 테니, 내 가게로 들어와, 나한텐 캔디가 아주 많아)라는 가사로 시작하는 첫 곡 ‘Candy Shop’부터 이 메시지는 더욱 분명해진다.

2절에는 “Don’t pretend you’re not hungry there’s plenty to eat”(배고프지 않은 척하지마 먹을 건 많아), “you’ll be begging for more”(더 달라고 애걸하게 될 거야), “my sugar is raw, sticky and sweet”(내 설탕은 날것이야, 끈적하고 달콤해), “I’ve got Turkish delight, baby, and so much more”(터키식 디저트도 있고 별 게 다 있어) 등의 가사가 나온다. (솔직히 마지막 가사는 10년 동안 고민해봤지만 우리도 무슨 뜻인지 잘 모르겠다.)

자신의 나이를 직접적으로 언급하진 않지만, 마돈나는 언제나 간접적 화법의 달인이었다. 반항적 메시지는 여기서도 명백하다.

‘Give It 2 Me’와 ‘Heartbeat’ 같은 곡에서 이는 더 노골적으로 드러난다(마돈나의 섹슈얼리티보다는 춤 실력에 대한 내용이긴 하다). 두 곡 모두 마돈나가 오랫동안 끈질기게 활동하고 있음을 빗댄 내용으로 가득하다. 클럽에 비유하고 있긴 하지만, 다음과 같은 가사의 실제 의미를 짐작하기란 어렵지 않다. “Don’t stop me now, don’t need to catch my breath, I can go on and on and on. When the lights go down and there’s no one left I can go on and on and on.”(지금 날 멈추지 마, 숨을 고를 필요는 없어, 나는 계속할 수 있어. 불이 꺼지고 아무도 안 남아도 나는 계속할 수 있어.)