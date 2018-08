Wang HE via Getty Images

Wang HE via Getty Images 중국 신장위구르자치구 우루무치에서 한 위구르인이 중국 공산당 깃발이 새겨진 벽 앞을 지나고 있다. 2017년 6월27일.

현지 정보원의 제보를 통한 언론의 심층보도는 그 모든 정보들을 연결하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 미국에서 운영비를 대는 ‘라디오 프리 아시아(Radio Free Asia)’는 20년째 위구르족에 초점을 맞춘 서비스를 운영 중이다. 워싱턴에서 12명의 팀으로 운영되는 이 매체는 신장의 다양한 정보원들을 이용해 위구르족의 위기에 대한 굵직굵직한 특종 보도를 냈다. 지난 봄에는 강제 수용소의 존재를 최초로 알렸으며, 수용소에서 사망자가 발생했다는 사실도 확인했다. 중국은 이 매체 직원 6명의 가족들을 타깃으로 삼는 것으로 대응했다. 노부모, 형제자매, 사돈지간, 조카 등 거의 40명이 체포됐다.

“아주 민감한 상황이기 때문에 [그 언론인들의] 사례를 참조하고 있다.” RFA의 공보 담당자 로힛 마하잔의 말이다. 그는 RFA 기자들이 2009년과 2014년의 폭동을 선동했다고 중국 국영 미디어가 공개적으로 비난했던 사실을 사례로 들었다.

AP, 버즈피드, 포린폴리시의 기자들 역시 깊이있는 탐사보도를 냈다. 중국 측의 발언과 정부 계약 요청서 등 공문서를 조심스럽게 분석하는 등의 방법을 쓴다. 미국의 언론인 베타니 앨런-에브라히미언은 이번 주에 위구르족에 대한 중국의 감시가 미국 영토에까지 이르고 있다고 폭로했다. 그럼에도 중국은 현재 40명 이상의 언론인을 구금하고 있는데, 이 중 무슬림은 최소 십여 명이다. 일부 중국 기자들은 새로운 정보를 제공하기위해서 잠입이 금지되어 있는 신장에 다녀오는 등의 위험도 감수하고 있다고 샴세덴은 말한다.

이렇게 종합해본 현실은, 공산당이 선전하는 신장자치구의 발전된 모습과 극명한 대조를 이룬다.

“중국 정부가 위기 의식을 느끼고 있다는 생각이 든다.” 왕의 말이다.

* 이 글은 허프포스트US의 How The World Learned China Is Holding Over A Million Muslims In Internment Camps를 번역, 편집한 것입니다.