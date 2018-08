여성 문제에 있어서 사우디는 거의 달라지지 않았다

이런 게 먹히려면 노골적으로 이야기해야 할 때도 있다. 사우디의 새 지배층은 공개적 비난을 불쾌하게 여긴다는 신호를 보내긴 했지만, 인권부터 서구가 지원하는 예멘의 끔찍한 내전에 이르기까지, 개인적인 설득은 별 효과가 없다는 게 분명했다.

“우리의 발언은 시민사회와 시민들에게 공개적으로 전달된다. 우리는 우리의 입장을 밝힌다. 우리는 사우디 사람들에게 관심이 있고, 그들의 고통을 느끼며, 그들이 자기 의사를 표현할 수 있길 바란다.” EU가 공식적으로 캐나다의 입장을 지지할 것을 요구한 유럽 의회의 네덜란드 의원 마리체 스카커의 말이다. (EU는 사우디와 연락하여 캐나다가 언급한 구류자들에 대한 정보를 요청했으며 인권 수호자들의 중요성을 강조했다고 8월 11일에 밝혔다.)

상황이 어떻게 전개될지 지켜보고 있는 사우디 여성들로선 국수주의적(그리고 남성의) 분노가 커지는 것을 감수하고라도 공개적인 관심이 쏠리는 게 나을 수 있다. 최소한 세계에 퍼진 사우디의 진보라는 메시지가 현실과 다름을 보여줄 수는 있으며, 사우디 지도층의 한계를 드러내기 때문이다.

“사우디는 이미 재계와 미디어의 지도자들을 손쉽게 잡아 가두었다.” 안-도사리의 말이다. 작년 가을에 벌어졌던 대대적 체포 작전에 대해 서구는 거의 침묵을 지켰다. 당국은 다음 단속을 계획하고 있을 것이다. “정부가 지금 홍보하고 있는 것과 같은 입장을 지닌 여성들을 손쉽게 잡아 가둘 수 있다면, 상황은 달라질 것이다.”

* 이 글은 허프포스트US의 The New Saudi Arabia Is A Lot Like The Old Saudi Arabia When It Comes To Women을 번역, 편집한 것입니다.