“Refusing to Sell Your House to a Gay Person Is an Inalienable Right.” “당신에게는 동성애자에게 당신의 집을 팔지 않을 권리가 있습니다.”

지난 5월 16일 캘리포니아 로라바커 하원의원은 ”모든 집주인은 그들이 동의하지 않는 라이프스타일을 지니고 있는 사람들에게 집을 판매하지 않을 결정을 할 수 있습니다”라고 말했다. 이 이슈가 확산되자, 5월 24일 로라바커는 재차 ”집주인은 누구와 거래할지 선택할 권리를 가져야 하며 그들이 부도덕하다고 생각하는 사람들과 거래를 할 필요는 없습니다”라고 밝힌 바 있다.

이 사건은 본래 미국의 공정주거법(Fair Housing Act)이 ”인종, 피부색, 출신 국가, 종교, 성별, 장애 및 가족 지위”에 근거한 주택의 차별을 명시적으로 금지하고 있으나, 성적 지향과 성 정체성에 관한 차별 금지는 법 조항에 명시적으로 담겨져 있지 않은 점을 정치적으로 활용했다는 점에서 크게 이슈가 되었다.

물론, 2017년 공정주거법(Fair Housing Act)이 LGBT 부부를 보호한다고 판결한 연방법원의 판례가 선고되었고 이와 관련된 이슈를 새롭게 담은 HR 1447(Fair and Equal Housing Act of 2017)법안이 의회에 계류 중이지만, 글쎄..

cf) 동성커플가구 및 트랜스젠더 1인가구의 주거 차별에 관한 기초 연구 이 연구는 텍사스, 캘리포니아 및 워싱턴 D.C.의 집주인들이 본인이 LGBTQ임을 알리고 집을 구하는 사람들에게 건물의 임대 가능 여부를 알릴 가능성이 적었으며, 이로 인해 LGBTQ 인구집단의 연간 평균 이사 비용이 더욱 높아짐을 밝힌 연구다. 추가적으로 이 연구는 집주인이 시스젠더 세입자보다 트랜스젠더 세입자에게 더욱 엄격한 주거사용 기준을 제시하고 있음을 밝혔다.