‘Heigh-Ho/Whistle While You Work/Yo Ho’- 브라이언 윌슨(Brian Wilson)

Sky Pilot - 에릭 버든과 디 애니얼스(Eric Burdon and The Animals)

My Way - 아레사 프랭클린(Aretha Franklin)

Between The Devil and The Deep Blue Sea - 조지 해리슨(George Harrison)