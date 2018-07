[총정리] '트럼프-러시아 수사'를 이해하기 위한 완벽 가이드

ILLUSTRATION: HUFFPOST PHOTO: CHIP SOMODEVILLA VIA GETTY IMAGES

ILLUSTRATION: HUFFPOST PHOTO: CHIP SOMODEVILLA VIA GETTY IMAGES 로드 로젠스타인 법무부 차관이 러시아 정보요원 12명에 대한 기소를 발표하고 있다. 2018년 7월13일.

러시아인의 페이스북·트위터 트롤에 대한 기소도 한 건 있지 않았나?

그렇다. 지난 2월 연방 대배심은 소셜미디어를 통해 2016년 대선에 영향을 주려고 모의했다는 혐의로 러시아인 13명을 기소했다. 대배심은 러시아인들이 미국인인 척하며 트럼프를 띄우고 클린턴을 폄하하려는 목적으로 정치광고를 구매하고 정치 시위를 조직했다고 볼 상당한 근거가 있다고 보았다.

아주 흥미로운 사건이다. 기소장(원문)은 러시아인들이 “미국에 대한 정보 전쟁”을 펼치는 것을 목적으로 하는 수백만 달러짜리 작전을 펼쳤다는 혐의를 제기하고 있다. 그들은 미국인인 척하며 분열을 초래하는 정치적, 사회적 이슈를 다루는 그룹과 페이지를 만들었다. “안전한 국경 Secured Borders,” “흑인활동가 Blacktivist,” “미합무슬림국 United Muslims of America,” “예수의 군대 Army of Jesus,” “남부연합 South United”, “텍사스의 심장 Heart of Texas.” 같은 이름으로 말이다. 이들은 수십만 명의 팔로워를 모았다. 이 페이지들을 운영하는 전문가들은 기회만 있으면 힐러리 클린턴을 공격하라는 지침을 받았다. 한 러시아인이 운영한 “깨어난 흑인들 Woke Blacks”이라는 계정은 팔로워들에게 ‘킬러리(Killary)’에게 투표하지 말라고 독려하며 “우리는 둘 중의 차악에 만족할 수 없다”는 이유로 흑인들은 투표를 하지 않는 게 좋다는 포스팅을 올렸다.

러시아인들은 실제로 미국인들에게 돈을 주고 반(反)클린턴 시위에 참여하게 했다는 혐의도 받는다. 플로리다주 웨스트팜비치 유세 현장에 죄수복을 입은 클린턴으로 분장하고 나타났던, 돈을 받은 미국인의 사례 같은 것들이다. 또한 그들은 ”트럼프 선거캠프와 관련이 있으며 [사실 관계를] 몰랐던 사람들”과도 손을 잡았다. 이들이 실제로는 러시아인이라는 사실을 모르고 협력한 트럼프 선거캠프 측 인사가 있었다는 얘기다.

소셜미디어에서 러시아인들의 트롤링이 2016년 대선에 얼마나 영향을 주었는가?

정말이지 말하기 힘든 문제다. 하지만 러시아의 프로파간다는 수많은 미국인들에게 전달되었다. 예를들어, 기소장에 따르면 ”플로리다는 트럼프를 지지한다 Florida Goes Trump”는 유세 광고는 플로리다주의 페이스북 이용자 5만9000명 이상에게 노출되었고, 8300명이 넘는 이용자가 클릭했다. 테네시주 공화당을 가장한 어느 러시아인의 트위터 계정은 팔로워가 10만명이 넘는다. 러시아인들은 브레이트바트 기사를 많이 올렸다. 기소장에 나와있는 것 이외에도, 페이스북과 인스타그램에서 러시아인들의 포스트가 최소 1억4600만 명에게 노출되었다고 페이스북이 밝혔다는 걸 우리는 알고 있다.