맥주로 인종 차별을 비판하고 동성애 혐오를 비틀다

2013년, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 ’동성애 혐오법’이라는 비난을 받아 온 반(反)동성애자법에 서명한다. 이에 브루독 브루어리는 “Hello, My Name Is Vladimir brewdog(안녕 내 이름은 블라디미르야)”를 출시한다.

라벨에는 화장을 한 블라디미르 푸틴 대통령의 얼굴이 미국의 앤디워홀의 팝아트처럼 그려져 있다. 그리고 하단에는 ‘동성애자는 마시지 마시오 (Not for Gays)‘라는 문구가 아이러니하게도 붙어 있는데, 이는 이른바 반(反)동성애법인 ‘동성애 선전 금지법’을 정면으로 비꼬면서 제한을 회피하기 위한 것이라고 브루독의 공동설립자인 제임스 와트는 밝혔다.

이 맥주는 맥주 판매 수입금의 50%를 성소수자들을 위한 자선활동에 쓰인다고 밝혔으며 국제 올림픽 위원회가 이 문제에 대해서 확고한 입장을 피력할 것을 요구했다. 흥미로운 것은 이 맥주의 생산과 동시에 스코틀랜드에서 동성 결혼이 법제화 되었다. 브루독 브루어리는 푸틴에게 그랬듯 이 맥주를 크램린 궁의 푸틴 대통령에게 보냈고, 당연히 러시아 정부는 침묵했다.

남성과 여성은 동일한 노동에 동일한 임금을 받아야 한다 : PINK IPA