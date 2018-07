반려동물도 비통함을 느낀다. 당신이 알아두어야 할 사실들

Photo by Rafa Elias via Getty Images

물론 모든 반려동물들이 비통해하는 것은 아니고, 각 개체마다 슬퍼하는 방식은 다르다. 그러나 비통함의 공통적인 징후는 있다. 보울더의 콜로라도 대학교 생태학과 진화 생물학 명예 교수이자 ‘Canine Confidential: Why Dogs Do What They Do’의 저자인 마크 베코프에 따르면 동물들은 슬퍼하는 인간과 비슷하게 행동하는 경우가 많다.

“일반적으로 먹지 않거나 적게 먹고, 놀지 않고, 친구를 찾아 맥없이 돌아다닌다. 예를 들면 고개를 숙이고 꼬리를 낮춘 채 천천히 걸어다니는 식이다. 정신이 딴데 가있는 것 같고 여러 활동에 별 관심이 없다. 나와 함께 살았던 개 한 마리는 굉장히 활동적이고 사교적이고 쉴새없이 먹어댔다. 그런데 친했던 개가 죽자 축 처지고 무기력해졌다. 이틀 동안 아무것도 먹지 않았다.” 베코프의 말이다.

몬멘트 역시 베코프와 비슷한 의견이었다. 행동 변화는 반려동물이 느끼는 비통함의 가장 뚜렷한 징후라고 한다.

“슬퍼하는 반려동물은 식욕을 잃을 수 있고, 친구가 잠자고 쉬던 곳을 계속 확인하고, 더 많은 관심과 애정을 청하고, 평소보다 더 많이 칭얼거리거나 야옹거리고, 더 많이 잔다. 고양이와 개는 아주 비슷한 방식으로 슬픔을 표현한다.”

그러나 상실에 대한 인간과 반려동물의 반응을 완전히 동일시 할 수는 없다. 베코프는 자기 집의 개는 나흘만에 평소 행동을 보이기 시작했다고 한다.