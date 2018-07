초음속 여객기가 돌아올지도 모른다. 기후변화에는 '재앙'이다.

지난 주에는 초음속 제트기에 대한 미국과 유럽의 충돌 가능성을 보여주는 사건이 있었다. 미국이 초음속 제트기 도입을 수월하게 하기 위해 글로벌 소음 기준을 낮추려 했다는 소식이 전해진 것이다. (콩코드의 소닉붐과 이착륙 소음이 너무나 심하자 1973년 미국 연방항공국은 미국 영공의 초음속 비행을 금지하기도 했다. )

세계공항협의회(ACI)의 커뮤니케이션 디렉터 데이비드 화이틀리는 “전세계 공항들은 지역 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지역사회와 손잡고 노력을 기울여 왔다. 그것은 계속되어야 하며, 항공업계도 이를 염두에 두어야 한다. 개발 중인 초음속 제트기가 일반 항공기보다 더 시끄럽거나 환경오염을 더 일으켜서는 안 될 것이다”라고 허프포스트에 전했다.

초음속 제트기보다는 전기 및 하이브리드 비행기, 물과 이산화탄소로 만드는 저탄소 연료 등의 혁신 테크놀로지에 더 많은 투자가 이뤄져야 한다고 섈러트는 주장한다.

녹색 사업가를 자처하면서도 초음속 제트기를 지지하는 이들(초음속 제트기의 부활을 ‘넥스트 빅 씽’이라며 지지한 리처드 브랜슨을 생각해 보라)에 대해서 섈러트는 “항공이 기후에 미치는 영향에 대해 한입으로 두말을 해선 안된다”고 덧붙였다.

* 이 글은 허프포스트US의 Supersonic Jets For The Ultra Rich Could Be A Climate Change Disaster를 번역, 편집한 것입니다.