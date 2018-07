트럼프와 푸틴의 기자회견에서 엄선한 하이라이트 8

푸틴은 ‘낯뜨거운 자료’가 있다는 루머도 언급했다.

트럼프에 대한 ‘낯뜨거운 자료’를 가지고 있냐는 질문에 푸틴은 그런 건 가능하지 않을 거라며 질문을 피했다.

푸틴은 트럼프가 과거에 러시아로 출장왔을 때 트럼프가 와 있다는 사실도 몰랐다며, 러시아로 오는 사람들 전부의 동선을 모니터할 수는 없다고 말했다. 그런 생각은 버려달라고 미디어에 요청했다.

트럼프는 “그들이 그런 걸 가지고 있었다면 진작에 공개되었을 것”이라 덧붙였다.

트럼프는 전 FBI 요원의 최근 증언을 맹비난했다.

기자회견이 끝날 때쯤 트럼프는 전 FBI 대간첩 활동 책임자 피터 스트르조크의 최근 청문회 증언을 맹비난했다. 스트르조크는 러시아의 대선 개입이 “우리의 민주주의에 대한 심각한 공격”이라고 말한 바 있다.

트럼프는 그 증언이 “FBI에게, 이 나라에게 수치가 되며, 이 모든 건 마녀사냥이다”고 맹비난했다.

* 이 글은 허프포스트US의 8 Things You Need To Know From The Trump-Putin Presser를 번역, 편집한 것입니다.