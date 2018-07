45등부터는 득표수가 10만이 넘어 놀라움을 안겼다. 45등 HOW 왕크어, 32등 밀리언마켓 손은채 등은 자신의 이름이 불리자 기쁨을 감추지 못했다.

또한 연습생들은 비주얼 센터를 뽑았다. 11등은 플레디스 이가은, 10위는 HOW 김민서, 9위는 NMB48 시로마 미루, 8위는 울림 권은비, 7위는 HKT48 미야와키 사쿠라, 6위는 울림 김채원이었다.

그 결과 댄싱퀸으로 AKB48 고토 모에가 뽑혔다. 마츠이 쥬리나는 고토 모에가 밝게 추는 모습에 눈물을 흘리기도 했다.

연습생들은 ‘고요 속의 외침’ 대결을 하기도 했다. 스타쉽 안유진과 장원영은 일본어를 큰 소리로 주고 받으며 폭소를 유발했다. 이채연은 엉뚱한 오답으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

뷰티 클래스에선 깜짝 몰래카메라가 준비됐다. 연습생들이 화장을 하며 거울을 바라볼 때 분장한 연습생들이 등장한 것. 장원영, 안유진은 예쁜 비주얼과 상반된 코믹분장으로 시선을 사로잡았다.

다음은 ‘프로듀스48’ 첫번째 순위 발표식에서 합격한 연습생들.

▲1등 플레디스 이가은

▲2등 스타쉽 안유진

▲3등 스타쉽 장원영

▲4등 HKT48 미야와키 사쿠라

▲5등 울림 권은비

▲6등 AKB48 고토 모에

▲7등 HKT48 야부키 나코

▲8등 위에화 왕이런

▲9등 위에화 최예나

▲10등 WM엔터 이채연

▲11등 AKB48 타케우치 미유

▲12등 AKB48 혼다 히토미

▲13등 SKE48 마츠이 쥬리나

▲14등 NGT48 야마다 노에

▲15등 얼반웍스 김민주

▲16등 NMB48 시로마 미로

▲17등 스톤뮤직 장규리

▲18등 AKB48 타카하시 쥬리

▲19등 스톤뮤직 조유리

▲20등 위에화 김시현

▲21등 AKB48 미야자키 미호

▲22등 플레디스 허윤진

▲23등 스톤뮤직 이시안

▲24등 AKB48 치바 에리이

▲25등 에잇디 강혜원

▲26등 블록베리 고유진

▲27등 AKB48 이와타테 사호

▲28등 울림 김채원

▲29등 RBW 나고은

▲30등 HKT48 무라카와 비비안

▲31등 AKB48 코지마 마코

▲32등 밀리언마켓 손은채

▲33등 AKB48 무토 토무

▲34등 에프이엔티 김도하

▲35등 MNH 이하은

▲36등 AKB48 시타오 미우

▲37등 스톤뮤직 배은영

▲38등 바나나컬쳐 김나영

▲39등 AKB48 나카니시 치요리

▲40등 NMB48 무라세 사에

▲41등 Ateam 김초연

▲42등 개인연습생 박서영

▲43등 FNC 박해윤

▲44등 HKT48 모토무라 아오이

▲45등 HOW 왕크어

▲46등 AKB48 아사이 나나미

▲47등 큐브 한초원

▲48등 스타쉽 조가현

▲49등 CNC 이유정

▲50등 울림 김소희

▲51등 HOW 유민영

▲52등 뮤직웍스 윤해솔

▲53등 HOW 김민서

▲54등 MND17 박민지

▲55등 콜라주컴퍼니 김현아

▲56등 HKT48 아라마키 미사키

▲57등 울림 김수윤

▲58등 AKB48 사토 미나미