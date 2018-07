11년 전, 앤트맨과 와스프 엄마는 연상연하 커플이었다

재닛 반 다인은’앤트맨’에서 살짝 언급된 후 ‘앤트맨과 와스프’에서 본격적으로 등장한 인물이다. 행크 핌 박사(마이클 더글라스)의 아내이자, 호프 반 다인(에반젤린 릴리)의 엄마. 즉 1대 와스프이자, 2대 와스프의 엄마다. 배우 미셸 파이퍼가 연기하는 재닛 반 다인은 ‘앤트맨과 와스프’의 중요한 축이다. 미셸 파이퍼에게 ‘앤트맨과 와스프’는 캣우먼을 연기했던 ‘배트맨2’(1992) 이후 26년 만에 출연한 슈퍼히어로 영화다.

영화 속에서 재닛 반 다인은 ‘앤트맨’ 스캇 랭과 양자 영역에서 스쳐 간 사이다. 하지만 사실 이들은 이미 11년 전에 만난 적이 있다. 물론 배우 미셸 파이퍼와 폴 러드로서 말이다. 그들은 지난 2007년 ‘절대로 네 여자가 될 수 없을 거야’(I Could Never Be Your Woman)란 작품에서 커플로 출연한 바 있다.