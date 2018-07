휴가지로 떠나는 당신을 위한 플레이리스트 5

HandClap - Fitz and The Tantrums (Deluxe) ( 아이튠즈로 듣기 )

발매되자마자 순위권에 직행하는 곡은 ‘음악 시장을 리드하는 트렌디한 노래’로 평가받는다. 반대로 시간이 지난 뒤 순위권으로 역행하는 노래가 있다. 강한 중독성으로 사람들을 끙끙 앓게 하기 때문에 트러블메이커라는 수식어가 어울릴지도 모른다. ‘Fitz and The Tantrums (Deluxe)’에 수록된 ‘HandClap’은 2016년에 발매되었지만 국내에선 올해에 전성기를 누렸다. 국내 예능 유튜버들이 방송 배경음악으로 자주 사용하면서 2018년 3월에 멜론 차트 10 순위권 내에 들었다. 국내 차트에 올라가는 해외 트랙으로서는 드문 경우다. 가사 중 ‘I can make your hands clap(난 널 박수치게 할 수 있어)’ 뒤에 이어지는 박수 6번이 포인트다. ‘대~한 민국’ 응원 박수 다섯 번만큼이나 중독성이 강하다. 누구나 따라 할 수 있는 이 찰진 비트는 여정지로 가는 동안 말수가 급격히 줄어든 아버지에게 에너지를 실어 들이기 충분하다. 박수와 함께 이어지는 안무도 유튜브를 통해 숙지해보는 것도 추천한다.