양심적 병역거부의 '양심'이란 무엇인가

양심적 병역거부 헌재 결정이 나오자 이 공간에서 많은 페친들이 그와 관련한 이야기를 하고 있다. 그런데 한 가지 무시 못 할 오해가 있다. 양심적 병역거부의 ‘양심적’이란 말의 뜻이다. 많은 분들이 양심적 병역거부란 용어에 대해 매우 못 마땅해 하면서, 자신이 군대 다녀온 것은, ‘비양심적’인 것이냐고 반문한다. 보아하니 양심적 병역거부가 그동안 일반 시민사회에서 광범위한 지지를 받지 못한 것엔 이 용어상의 문제가 한 몫 하는 것 같다.

양심적 병역거부의 양심(良心)은 한자의 뜻대로 ‘선한 마음’을 뜻하는 게 아니다. 이것은 양심의 자유(freedom of conscience)에서 말하는 그 양심으로 보통 사상의 자유와 함께 붙어 다니는 말이다. 따라서 그 뜻을 제대로 이해하기 위해선 양심의 자유에서 말하는 양심을 알아야 한다.

메리암-웹스터 사전에서 양심에 해당하는 conscience를 찾아보자. 몇 가지 설명이 나오지만 그 중에서 양심적 병역거부의 양심에 가장 근접한 게, 첫 번째다. 원문을 그대로 옮기면 다음과 같다.

Conscience:

the sense or consciousness of the moral goodness or blameworthiness of one’s own conduct, intentions, or character together with a feeling of obligation to do right or be good

즉 여기에서 양심의 뜻은 ‘어떤 사람의 행위, 의도 혹은 정의감에 관한 도덕적 옳고 그름의 감정 혹은 의식’을 말한다. 우리가 쉽게 말하는 “양심 있는 사람, 양심 없는 나쁜 놈 혹은 양심적인 사람, 비양심적인 놈”에서 말하는 양심과는 상당히 거리가 있는 뜻이다.