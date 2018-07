스페인 ㅋㅋㅋㅋㅋ 월드컵에서 vs 개최국 만나서 4전 전패함 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

1934년 vs 이탈리아 8강전 패배

1950년 vs 브라질 4강전 1-6 패배

2002 vs 대한민국 8강전 승부차기 패배

2018 vs 러시아 16강전 승부차기 패배 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ