게리 리네커 “‘축구는 이제 반드시 독일이 이기는 경기가 아니다”

리네커의 이 글은 1990년, 잉글랜드 국가대표팀으로 이탈리아월드컵에 출전해 독일과의 4강전에서 패한 후 남긴 자신의 ‘명언’을 수정한 것이다. 당시 리네커는 “축구는 단순한 경기이다. 22명이 90분 동안 공을 쫓아다닌 후 결국 독일이 이긴다(Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win)”라고 말한 바 있다.

리네커의 이 글에 월드컵에서 드러난 ‘우승국 징크스’를 다시 상기하는 팬들도 있었다.