깃털과 다운은 따스한 재킷에 들어가는 것 외에도 쥬얼리, 보아, 슈러그, 모자에 사용되며 인기를 얻고 있다. 그러나 윤리적 패션을 생각할 때 이 역시 생각해 보아야 할 소재다.

중국은 전세계 다운과 깃털 생산량의 80%를 차지하고 있으며, 대부분 오리에게서 얻는다(식용으로도 사용한다).

털을 뽑기 전에 도살해야 한다. 그러나 지금도 산 채로 털을 뽑는 일이 생기는데, 이에는 고통과 괴로움이 따른다. 2012년에 동물 권리 활동가들은 헝가리에서 산 채로 거위 털을 뽑는 사례를 발견했다. 이 거위들은 억지로 먹이를 먹여 간을 크게 만드는 푸아그라 생산용으로도 사용되었다. 2016년 PETA가 수사한 중국 공급업체 66곳 중 절반 가까이는 다운 생산시 산 채로 털을 뽑았다.

업계측에서는 다운도 윤리적일 수 있다고 말한다. 다운 공급 업체 앨라이드(Allied)의 대니얼 우레츠키 대표는 가디언에 다운 사용 금지는 실수라고 말했다.

“다운은 환경 친화적이다. 식품 업계의 부산물이기도 하다. 의류 업체에서 사용하지 않는다 해도 사람들이 오리를 먹으므로 [오리 사육과 도살은] 계속될 것이다.”

그러면 입어도 되는 것은 무엇인가?!

어려운 문제다. 예를 들어 면 생산에는 물이 엄청나게 들어가며, 노동자 학대(특히 우즈베키스탄)와도 연관이 있었다.

비스코스와 레이온 등의 합성 섬유는 심각한 환경 오염을 일으키고 해양 생물들을 죽인다. 그리고 아크릴 섬유 등은 미세 플라스틱 오염 문제와도 관련이 있다.

PETA는 혁신을 믿는다. “파인애플 가죽, 재활용 플라스틱 병으로 만든 섬유, 다운의 대안인 종자섬유 등 새로운 비건 섬유들이 주도하고 있다.” PETA의 기업 프로젝트 담당 이본느 테일러가 허프포스트에 전했다. 그러나 현실적으로 이러한 섬유들은 아직 초기 단계이며 우리의 패스트 패션 습관을 충족시킬 수 있을 정도의 속도로 보다 덜 윤리적인 섬유를 대체할 수 있는 생산량과 가격 수준에 이르지 못했다.

‘To Die For: Is Fashion Wearing Out the World?’의 저자인 저널리스트 루시 시글은 패션과 윤리를 하나로 하기 위해서는 소비자들이 주류가 아닌, 패스트 패션 모델을 피하는 윤리적 브랜드들을 소비하고 옷을 덜 사고 더 오래 입어야 한다고 쓴 바 있다.

*허프포스트US 글을 번역한 것입니다.