미국 LGBTQ 인권운동의 성지 '스톤월 인' 주인을 만났다 (인터뷰)

이곳, 이곳이 갖는 커뮤니티의 중요성에 대해 사람들이 가장 알아주었으면 하는 것은?

켈리: 여긴 교회다. 여긴 멜팅 팟이다. 여긴 당신이 찾아와서 안전하다고 느낄 수 있는 곳이다. 여긴 국가의 기념물 중 하나다. 여기서 모든 게 시작되었다. 진지하게 하는 말이다. 1969년에 여기서 모든 것이 시작되었다. 당신이 지금 누리는 게이 자유를 위해 그들은 맞서 싸웠다. 적당한 표현일까, 게이 자유, 게이가 될 수 있는 자유. 당신이 사랑하고 싶은 사람을 사랑하는 자유. 핫 팬츠를 입고 거리를 걸어가는 노인을 보라. 그는 50년 전에는 그럴 수 없었다. 그에게 있어 잘된 일이다. 그를 놀리지 말라. 그의 배경을 생각하라.

렌츠: 커뮤니티가 여기는 살아 숨쉬는 역사의 한 조각이라는 걸 기억해야 한다고 생각한다. 이런 곳은 정말 드물다. 당신은 여기 와서 한 잔 하며 놀고 즐길 수 있지만, 여기가 어디인지를 늘 기억하라. 여기는 태생지이다. 우리가 벽에 걸어놓은 것들, 젊은 세대들에게 가르치는 것들을 보길 바란다. 나는 당신이 과거를 모른다면 미래를 바꿀 수 없다고 믿는다. 그건 정말 중요한 점이다.

* 이 글은 허프포스트US의 Stonewall Inn Owners: ‘This Is The Gay Church. This Is Where It All Began.’을 번역, 편집한 것입니다.