한국의 월드컵 우승을 기대한 사람들은 생각보다 많다

리얼미터가 ‘월드컵 축구대표팀의 성적 전망’을 조사한 결과에 따르면 한국 대표팀의 16강 진출 이상을 전망하는 사람은 37.7%다. 세부적으로는 16강 27.4%, 8강 6.0%, 4강 1.5%고 우승을 전망하는 사람도 무려 2.8%나 되는 것으로 나타났다. 한국이 예선에서 탈락한다는 전망은 54.7%로 절반이 넘었다.

연령별로는 30대(16강 탈락 71.2% vs 16강 진출 27.8%)와 40대(63.1% vs 29.5%), 50대(52.3% vs 41.9%), 20대(52.0% vs 34.5%) 순으로 ‘16강 탈락’여론이 우세한 반면, 60대 이상(40.4% vs 50.1%) 에서는 16강 진출 기대가 절반 이상으로 나타났다.

지역별로는 부산·경남·울산(16강 탈락 67.4% vs 16강 진출 22.6%)과 서울(63.6% vs 33.2%), 경기·인천(54.1% vs 40.1%) 순으로 16강을 탈락할 것이라는 여론이 다수로 조사된 반면, 광주·전라(36.2% vs 54.7%)에서는 ‘16강 진출’ 여론이 절반 이상으로 높았다. 한편, 대구·경북(16강 탈락 48.2% vs 16강 진출 42.9%)에서는 ‘16강 탈락’ 여론이 오차범위 내에서 우세했고 대전·충청·세종(44.9% vs 45.7%)에서는 16강 탈락과 진출 의견이 오차범위 내에서 팽팽하게 접전했다.