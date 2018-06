미국인 대다수는 트럼프와 김정은의 회담을 지지했다 (여론조사)

이제 민주당보다는 공화당이 북한과의 대화를 더 지지한다

미국인들은 일반적으로 외교를 통한 문제 해결을 선호한다. 미국 지도자들이 ‘적대적이거나 비우호적인’ 관계의 국가 지도자들과 만나야 한다는 응답은 65%로 만나지 말아야 한다는 응답(10%)을 뛰어넘었다. 북한과의 회담을 특정했을 때도 66%가 외교를 지지한다고 답했다. 반대 의견은 12%에 그쳤다.

이번 정상회담 이후, 공화당 지지자들이 더욱 외교에 열린 자세를 보였다. 양당에서 모두 북한과의 만남을 지지한다는 의견이 다수였지만, 공화당 지지자는 민주당 지지자에 비해 그 비율이 36%p 더 높았다.

반면 지난해 설문조사에서는 민주당 지지자들이 더 외교를 선호했다. 시카고 국제문제협의회가 2008년부터 2014년까지 실시한 조사에 의하면 민주당 지지자는 북한과의 대화를 공화당 지지자에 비해 10%p~21%p 더 선호해왔다.

트럼프에 투표한 유권자의 절반 가까이는 김정은이 ‘성격이 좋다’는 트럼프의 말에 동의한다

트럼프의 발언이 트럼프 지지자들의 시각을 좌우하는 데 큰 영향을 미친다는 사실이 알려져 있다(또한 트럼프와 의견을 달리 하려하는 성향이 있는 반대자들에게도 영향을 준다).

트럼프의 막말 영향력이 미국인들이 거의 보편적으로 품고 있는 북한 지도자들에 대한 혐오를 극복할 수 있었는지 알아보기 위해, 응답자들에게 김정은이 ‘성격이 좋고’ ‘아주 똑똑하다’는 트럼프의 발언에 대해 물었다. 응답자 절반에게는 트럼프가 그렇게 말했다는 사실을 알렸고, 나머지 절반에게는 김정은이 성격이 좋고 아주 똑똑하다고 생각하는지만 물었다.

트럼프의 영향력이 유권자들의 시각에 영향을 줄 수 있는 것으로 나타났다. 두 집단 모두에서 클린턴 지지자 다수는 반대했다. 그러나 트럼프의 발언이라는 것을 들은 트럼프 지지자들은 동의가 49%, 반대가 20%였던 반면 트럼프의 발언임을 몰랐던 트럼프 지지자들은 동의가 31%, 반대가 39%였다.

* 이 글은 허프포스트US의 Trump’s North Korea Summit Is One Of The Most Popular Things He’s Done As President를 번역, 편집한 것입니다.