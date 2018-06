북미정상회담은 한반도 주변국들에겐 대단한 홍보쇼 이상의 의미가 있다

허프포스트 프랑스는 나탈리 르와소 유럽부 장관이 가차없는 평가를 내렸다고 보도했다. “김정은과 서류에 서명하는 것은 모든 국제 조약을 어겨왔던 사람에게 상을 주는 꼴이다.”

비핀 나랑 MIT 국제관계 교수는 싱가포르에서 두 정상의 말은 25년 전에 미국과 맺었던 합동 선언 때의 발언을 떠올리게 하며, 북한이 이제까지 약속해 왔던 것에 추가된 내용이 거의 없어보인다고 말했다. 그러나 김정은과 트럼프의 첫 악수는 북한의 핵무기가 김정은에게 세계 무대에서의 합법성을 주었음을 보여준다고 지적했다.

“핵무기를 손에 넣으면 당신은 진지하게 받아들여지고, 미국 대통령도 만날 수 있다.” 나랑이 허프포스트에 보낸 이메일이다.



With reporting from HuffPost Korea, HuffPost Japan, HuffPost France, HuffPost Germany, Nick Visser in Sydney and Reuters.