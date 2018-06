김정은이 웃으며 악수한 이 남자의 정체

하지만 트럼프 대통령은 그를 싱가포르에 데려갔고, 확대 정상회담과 오찬에 배석시켰다. 김정은 북한 국무위원장과의 만남이 성사됐다.

노동당 기관지 노동신문은 13일자 2면에 김 위원장과 볼턴 보좌관의 악수 장면을 담은 사진을 실었다. 사진 속 김 위원장은 환하게 웃고 있다. 확대 정상회담을 시작하기에 앞서 미국 측 배석자들과 인사나누는 장면으로 보인다.

트럼프 대통령은 북미정상회담 직후 ABC의 베테랑 앵커 조지 스테파노풀로스와 인터뷰를 했다. 그는 김 위원장과 볼턴의 만남에 대해 이렇게 설명했다.

President Trump: We’ve developed great relationships at different levels. Mike Pompeo has got really, very good, strong relationships and others have also. Today, we introduced him to John Bolton which was a very interesting thing, and

George Stephanopoulos: He says, how do you know Kim Jong Un is lying, his lips are moving?

President Trump: By the end of that conversation, it was good. I think they have a good trust.

오늘 나는 그(김 위원장)에게 존 볼턴도 소개해줬다. 매우 흥미로운 일이었다. 대화가 끝날 무렵에는 (분위기가) 좋았다. 나는 그들이 (서로에 대해) 좋은 신뢰를 갖게 됐다고 생각한다.

(트럼프 대통령 ABC 인터뷰, 6월12일)