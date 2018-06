앞으로 아이폰이나 아이패드를 이용해서 암호화폐 채굴을 할 수 없다.

애플인사이더에 따르면 애플은 11일(현지시각) 자사 모바일 운영체제(OS) iOS를 탑재한 기기에 암호화폐 채굴 프로그램을 설치할 수 없도록 하는 내용을 담은 가이드라인을 발표했다.

애플은 가이드라인에 ”모든 앱은 암호화폐 채굴과 같이 관련성이 없는 백그라운드 프로세싱(일종의 자동실행)을 운용할 수 없다”고 적시했다.

애플은 “효율적으로 전력을 사용하도록 앱을 설계하라”며 “비트코인 채굴 등 배터리가 빨리 소모되거나 과도한 열이 발생해 기기에 불필요한 부담을 주면 안 된다”고 강조했다.

2.4.2 Design your app to use power efficiently. Apps should not rapidly drain battery, generate excessive heat, or put unnecessary strain on device resources.